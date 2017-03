publié le 17/03/2017 à 13:14

Le désenchantement perdure. Malgré ses multiples conférences de presse, discours, et interventions médiatiques, la popularité de François Fillon continue de s'effriter. Un sondage Odoxa pour Franceinfo, publié le 17 mars, évoque un dur constat : 75 % des Français estiment qu'après sa mise en examen le 14 mars dans l'affaire des emplois présumés fictifs de membres de sa famille, le candidat LR à l'élection présidentielle devrait se retirer. Lors d'un précédent sondage début mars, ce chiffre était de 70 %, et de 61 % lors d'une enquête d'opinion menée début février.



Dans le détail, quelque huit personnes interrogées sur 10 affirment avoir une mauvaise opinion de François Fillon, soit 78 %. Depuis début novembre et sa percée dans les sondages, le Sarthois a perdu près de 32 points de "bonne opinion". Et seul un peu plus de la moitié des sympathisants de droite (58 %) affirment avoir une bonne opinion de lui.

François Fillon malhonnête

Le principal reproche fait au candidat concerne son manque d'honnêteté. Ils sont en effet 89 % de Français à penser que François Fillon est malhonnête, et 76 % et 78 % estiment qu'il n'est ni convaincant ni soucieux de leurs préoccupations. Petite lueur d'espoir dans ce tableau noir : 46 % des sondés jugent toutefois le candidat courageux, dont 83 % des sympathisants de droite.

Il faut noter toutefois que si le ciel de François Fillon est plus noir que bleu, la baisse de sa popularité semble ralentir. Et ce malgré les récentes révélations concernant ces fameux costumes offerts depuis 2012 par un ami pour la somme de 48.500 euros. Selon Gaël Sliman, président d'Odoxa, "le candidat a moins baissé ces dernières semaines aprèssa mise en examen qu'il n'avait baissé tout au long du mois de février". "On a le sentiment de toucher le noyau dur de ce qui lui reste de supporters", analyse-t-il.