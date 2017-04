publié le 27/04/2017 à 04:30

Le taux d'abstention est l'une des grandes inconnues de ce second tour de la présidentielle, qui verra s'opposer Emmanuel Macron et Marine Le Pen, dimanche 7 mai. Mais à en croire certains maires d'Île-de-France, les électeurs pourraient bien ne pas être les seuls absents de ce grand rendez-vous électoral. Dans Le Parisien, plusieurs édiles mettent l'opinion en garde contre la pénurie probable d'assesseurs, ces électeurs désignés par les différents candidats, chargés de contrôler les émargements, clore le scrutin et dépouiller les votes. La présence d'au moins deux d'entre eux est obligatoire dans les bureaux de vote.



Un dénuement qui serait causé par l'élimination de la présidentielle du Parti socialiste et des Républicains, qui fournissent la plupart de ces chevilles ouvrières du jeu démocratique. "Nous faisons face à un risque réel de désaffection et nous allons devoir accomplir un vrai travail de conviction. De nombreux directeurs généraux de mairies franciliennes nous ont fait part de leur inquiétude", explique à nos confrères Stéphane Beaudet, président Les Républicains (LR) de l'Association des maires d'Île-de-France.

Ubérisation des assesseurs

Le Front national et "En Marche !" auront en effet le plus grand mal à se substituer aux deux grands appareils politiques historiques de la Ve République. Le quotidien cite l'exemple de l'Essonne, un département où le mouvement porté par Emmanuel Macron et le parti d'extrême droite cumulent péniblement 365 assesseurs à eux deux. À titre de comparaison, Les Républicains pouvaient compter sur un contingent de 1.200 personnes.



Mais pas de panique, la résistance s'organise. Si les deux partis ne parviennent pas à battre le rappel dans l'Essonne, les édiles pourront compter sur une liste "d'habitués" ou réquisitionner des électeurs. Et malgré son absence au second tour, le Parti socialiste a également fait savoir qu'en fonction "des situations locales, les militants seront disponibles afin de faire fonctionner la démocratie". Mais tout n'est pas gagné pour autant. À Argenteuil, le parti à la rose a par exemple indiqué qu'il n'enverrait personne. Une situation inédite qui pousse Karl Dirat, le maire sans étiquette de Villablé (Essonne), à dénoncer l'ubérisation des assesseurs.