Pour Manuel Valls, Benoît Hamon "finira en-dessous des 10%"

publié le 01/03/2017 à 15:25

Tout juste rentré de vacances après sa défaite à la primaire, Manuel Valls ne semble pas avoir fait du rassemblement derrière Benoît Hamon sa priorité. Principal reproche fait au candidat socialiste, l'accord conclu avec l'écologiste Yannick Jadot. "Hamon a rompu avec la ligne réformiste du PS. Il est sur un programme écolo-gauchiste qui tourne le dos non seulement à ce que nous avons fait depuis trois ans, mais aussi au discours de Montebourg sur la gauche industrielle et la gauche du travail. C’est une reprise des revendications de tous les zadistes du monde", estimerait ainsi l'ancien premier ministre, selon le Canard enchaîné.



Manuel Valls a réuni ses proches mardi, notamment le ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas, la secrétaire d'État chargée de l'Aide aux victimes Juliette Méadel, Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’État au Développement, ou encore Malek Boutih, député de l’Essonne. Un déjeuner qui a servi à faire le point sur la marche à suivre, mais aussi à mettre la pression sur le candidat socialiste, selon l'hebdomadaire satirique.

Le journal rapporte également les critiques de l'ancien locataire de Matignon à l'encontre du programme de Benoît Hamon. Pour Manuel Valls, il ressemblerait à "celui de Terra Nova (un think thank aux idées plutôt progressistes, ndlr), qui prônait l'alliance entre les bobos et la banlieue. C'est un recyclage de l'écologie d'extrême gauche", lance l'ancien premier ministre, pour qui Benoît Hamon finira "au-dessous de 10%" au 1er tour de la présidentielle.