publié le 28/02/2017 à 20:05

Coup de tonnerre mardi 28 février sur RTL : Jean-Marie Le Guen a sonné la révolte de l’aile droit du PS contre Benoît Hamon. Pour le secrétaire d’État, le candidat socialiste " doit se réorienter au cœur de sa famille politique". "C’est la révolte prévisible des sociaux-démocrates", observe Alain Duhamel, qui ne manque pas de s’amuser devant le "style plutôt bûcheron que dentellière" de Jean-Marie Le Guen.



Pour l’éditorialiste de RTL, ce proche de Manuel Valls s’insurge à la fois contre le durcissement du programme du candidat PS depuis sa victoire, "avec la trilogie VIe République, semaine de 32 heures revenu universel" et le ralentissement de sa campagne : "il considère que depuis trois semaines, Benoît Hamon a largement perdu son temps".

Une réunion entre Manuel Valls et ses fidèles

Depuis plusieurs jours, le perdant de la primaire de la gauche est "assailli par ses députés et camarades parce qu’ils sont très inquiets par la tournure de la campagne de Benoît Hamon", avance Alain Duhamel. Les proches de Manuel Valls ont d’ailleurs retrouvé leur champion ce mardi 28 février, le temps d’un déjeuner chez Laurence Rossignol, en présence notamment de Najat Vallaud-Belkacem et Jean-Jacques Urvoas.



Selon l’éditorialiste, Manuel Valls se gardera bien de prendre position contre le candidat victorieux, "pour conserver son image de loyauté relative". Mais dans ce climat d’intrigue florentine, il est peu probable que Manuel Valls pousse ses lieutenants à faire campagne pour son ancien rival.



"Aujourd'hui, on voit bien que la gauche est divisée, elle ne peut pas gagner, et surtout, on voit, alors que c’est jeudi qu’il y aura la présentation du programme d’Emmanuel Macron", fait par ailleurs remarquer l’éditorialiste, "si l’accueil est positif, il risque d’y avoir un vote utile en faveur d’Emmanuel Macron". "Manuel Valls avait raison, il y a en France deux gauches irréconciliables", conclut Alain Duhamel.