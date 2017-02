publié le 09/02/2017 à 23:36

Que prône Marine Le Pen en matière d'éducation ? La candidate du Front national a été interrogée par Najat Vallaud-Belkacem dans L'Émission Politique de France 2, ce jeudi 9 février. La ministre de l'Éducation estime que la candidate veut "organiser un tri sélectif des enfants dès l'âge de 12 ans. Les parents doivent savoir". Elle ajoute aussi aimer la République "et quand on l'aime, on l'enseigne. Vous, vous êtes opposés à l'enseignement civique que nous avons mis en place".



Marine Le Pen répond : "Nous ce qu'on veut faire, c'est des petits Français. Nous refusons l'apprentissage de la culture d'origine (...) J'ai manifesté pour l'école libre et je ne veux pas que l'on revienne sur cette liberté". Elle interpelle ensuite la ministre sur l'école privée musulmane Al-Badr de Toulouse. "Vous avez tellement peu d'autorité que l'école islamiste que vous vouliez fermer est toujours ouverte", ajoute-t-elle. La candidate du Front national indique que "beaucoup d'enseignants vont à l'école avec la peur au ventre, et ne trouvent pas le soutien de leur hiérarchie".

Ce que propose Mme Le Pen, c'est d'organiser un tri sélectif des enfants dès l'âge de 12 ans. Les parents doivent savoir #LEmissionPolitique pic.twitter.com/4zx364rJFq — Najat Belkacem (@najatvb) 9 février 2017