publié le 11/04/2017 à 16:27

Un étrange texto, évoquant le retrait de Benoît Hamon, a-t-il été envoyé à plusieurs députés frondeurs ? "Mais enfin, je vous le jure ! Je n'ai jamais envoyé un truc pareil et j'ai les moyens de vous le prouver. Ce n'est pas du tout notre état d'esprit", se défend Mathieu Hanotin, le codirecteur de la campagne du candidat. Mais selon Le Figaro, ce message qualifie la campagne de "sacrifice de victoire", en faveur de Jean-Luc Mélenchon. L'objectif est d'entamer des négociations en vue des élections législatives. Ce "vrai-faux SMS", comme le dit le journal, indique que "le groupe PS serait entre 20 et 60 députés et celui de toute la gauche entre 30 à 100".



À onze jours du premier tour de l'élection présidentielle, un candidat peut-il envisager de se retirer ? Pour répondre à cette question, il faut remonter au 17 mars dernier. Il s'agit de la date à laquelle le Conseil constitutionnel a validé la liste officielle des candidats qui avaient fourni leurs 500 parrainages. "Une fois la liste arrêtée, elle n'est plus modifiable", explique un spécialiste du droit constitutionnel, Didier Maus, au Figaro.

Un empêchement

Selon l'article 7 de la Constitution, cité par Le Monde, "si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant (…) annoncé publiquement sa décision d’être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l’élection (...) Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l’élection".

À quel empêchement fait-on référence ? "Aucun texte n'en fait une règle de droit", explique le journal. Didier Maus indique au Figaro : "Nous nous sommes longuement penchés dernièrement sur ce dernier cas au vu de l'actualité. Mais il semble très difficile de qualifier juridiquement d'empêchement une mise en examen, par exemple. Mais on pourrait imaginer qu'un candidat se déclare lui-même en position d'empêchement à cause de ses ennuis judiciaires, dans ce cas le Conseil constitutionnel devrait délibérer pour trancher".