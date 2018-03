Philippot suggère une seule primaire pour désigner l'adversaire de Le Pen

publié le 28/10/2016 à 11:12

Une seule primaire ? C'est l'idée lancée par Florian Philippot, ce vendredi 28 octobre. Le vice-président du Front national estime que la gauche, la droite et les écologistes peuvent organiser "une seule primaire" pour désigner l'adversaire de Marine Le Pen, sur BFMTV. "Pourquoi s'amusent-ils à faire trois primaires, une de la droite et du centre, une de la gauche, une des Verts, alors qu'il s'agirait de faire une seule primaire pour désigner le candidat qui sera l'adversaire de Marine Le Pen au second tour ? Ça irait plus vite", a déclaré le vice-président du Front national sur.



"Avant ils faisaient semblant de s'écharper avant le premier tour (...) maintenant ils assument d'être d'accord même avant le premier tour, moi je trouve que c'est une clarification bienvenue", a dit Florian Philippot. La veille sur la même chaîne, le candidat à la primaire de la droite Nicolas Sarkozy avait indiqué qu'il voterait, "pas de gaieté de cœur", pour François Hollande face à Marine Le Pen si ce duel avait lieu au second tour de la présidentielle.

Pour le vice-président du Front national, cet "aveu" de l'ancien président prouve que "la seule alternative aujourd'hui en France, c'est Marine Le Pen". Florian Philippot s'est par ailleurs dit convaincu que les électeurs FN ne participeraient pas à la primaire de la droite (20-27 novembre). Il a qualifié ce scrutin de "guéguerre d'égos et de petits chefs", et découragé ceux qui pourraient être tentés d'y participer : "Cette primaire n'est pas notre affaire", a-t-il déclaré.