publié le 20/04/2017 à 09:48

L'échéance se rapproche. Qui des onze candidats à l'élection présidentielle va franchir le premier tour du scrutin dimanche 23 avril ? Selon le sondage RTL, Le Figaro, LCI, Emmanuel Macron obtiendrait 24% des intentions de vote, Marine le Pen 23%, François Fillon 18,5% et Jean-Luc Mélenchon 18%. Et qu'en est-il de la participation ? Elle s'élèverait à 78%. "Le taux d'abstention serait à 22% et on se rapprocherait du niveau de l'élection de 2012. On sent que dans les derniers jours, il y a eu un sursaut chez les Français", explique Benjamin Sportouch, chef adjoint du service politique de RTL.



Le taux d'abstention est-il lié au score du Front national ? "C'est plus compliqué que cela. En 2002, il y avait eu un fort taux d'abstention au premier tour, ce qui avait fait le jeu de Jean-Marie Le Pen, dit-on. Et au second tour, la participation était très élevée et avait donné la victoire à Jacques Chirac. Le candidat du Front national avait lui baissé. Mais globalement, le nombre de suffrages dont Marine Le Pen dispose est très important, donc il faut relativiser. Ce n'est pas si évident que ça", explique le journaliste.

La stratégie du vote utile a transformé le comportement des citoyens. "Ils deviennent de plus en plus stratèges. Ils sont hésitants et se demandent s'ils doivent voter utile. À droite, les électeurs sont assez caporalisés. Le score de François Fillon, malgré les affaires, s'élève entre 19 et 20%. Historiquement, à gauche, les électeurs sont plus affranchis de leur parti. Ils peuvent se disperser dans leur vote et ils hésitent entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Ils défendent vouloir faire un vote de conviction et de choix au premier tour, mais avec la crainte du second tour", analyse Benjamin Sportouch.