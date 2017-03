publié le 01/04/2017 à 06:05

Après les perturbations dues aux affaires, le ciel est-il en train de s'éclaircir pour François Fillon ? Selon un sondage BVA-Salesforce publié samedi 1er avril, le candidat Les Républicains progresse de deux points dans les intentions de vote, pour atteindre 19%. L'ancien Premier ministre enraye ainsi de longues semaines de baisse et se rapproche ainsi du duo de tête tout en s'écartant de la menace créée par Jean-Luc Mélenchon.



Le leader d'"En Marche !" perd quant à lui un point (25%), à l'instar de Marine Le Pen (24%). Le candidat ni de droite, ni de gauche et la frontiste sont donc toujours au coude-à-coude, à 21 jours du premier tour de l'élection présidentielle. À gauche, l'écart se creuse entre Jean-Luc Mélenchon, qui gagne un point à 15% d'intentions de vote, et Benoît Hamon, stable à 11,5%. Selon ce sondage réalisé pour Orange et la presse régionale, le chantre du revenu universel s'éloigne ainsi de la barre fatidique des 10%.

Le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan perd un point à 3%, Nathalie Arthaud en gagne 0,5 à 1% et les autres candidats recueillent au mieux 0,5% d'intentions de vote. 7% des personnes interrogées n'ont pas exprimé d'intentions de vote.

Fillon et Macron solidifient leur socle électroral

Le socle électoral de François Fillon se solidifie, avec 79% (+10) de ses électeurs potentiels qui se disent certains de leur choix. Il en va de même pour Emmanuel Macron, avec 63% (+8) de ses électeurs sûrs de leur vote, Marine Le Pen ayant le socle le plus solide (81%, -1).



Au second tour, l'ancien ministre de l'Économie devancerait la candidate frontiste, avec 60% des voix contre 40%. Au total, 38% (-2) des Français interrogés prévoyant de voter n'expriment pas d'intentions de vote ou disent pouvoir changer d'avis. 74% se disent aujourd'hui intéressés par l'élection présidentielle, sans changement.



Enquête réalisée en ligne du 29 au 30 mars, auprès de 1.418 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points. Les intentions de vote ne constituent pas une prévision du résultat du scrutin. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.