L'ancien ministre de l'Économie recueille 48% des suffrages, contre 44% pour l'ex-Premier ministre.

Crédit : CHAMUSSY/SIPA Emmanuel Macron, le 5 novembre 2016

par Eléanor Douet , Avec AFP publié le 21/12/2016 à 22:21

15 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Plus d'un mois après l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron est la personnalité politique de 2016, devant François Fillon, selon un sondage Elabe* publié mercredi 21 décembre, qui insiste sur les personnalités qui "se sont révélées" ou ont "marqué des points". L'ancien ministre de l'Économie ressort en tête chez les sondés, qui pouvaient citer cinq noms chacun. Il est crédité de 48% de réponses, devançant de peu le vainqueur de la primaire de la droite François Fillon (44%), selon ce sondage réalisé pour BFM TV.



Suivent ensuite dans l'ordre du top 10 : Manuel Valls et Marine Le Pen (24%), Alain Juppé (22%), Bernard Cazeneuve (16%), Jean-Luc Mélenchon (14%), François Hollande et Marion Maréchal-Le Pen (11%), puis Nicolas Sarkozy (9%). Du côté des candidats à la primaire de la gauche, Arnaud Montebourg est 11e avec 8%, Benoît Hamon 13e avec 7%, Vincent Peillon 19e avec 1%.



Les sondés étaient soumis à la question suivante : "Quelles sont selon vous les personnalités politiques de l'année 2016, soit parce qu'elles se sont révélées, soit parce qu'elles ont marqué des points ?" Chez les sympathisants de gauche, Emmanuel Macron ressort en tête (55%), devant Manuel Valls (38%) et François Fillon (37%). Chez ceux de droite, François Fillon l'emporte (67%), devant Emmanuel Macron (61%) et Alain Juppé (27%). Les sympathisants du Front national plébiscitent pour leur part Marine Le Pen (81%), loin devant François Fillon (36%) et Marion Maréchal-Le Pen (33%).



*Sondage réalisé auprès d'un échantillon représentatif (méthode des quotas) de 952 personnes, interrogées par internet les 20 et 21 décembre.