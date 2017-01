En déplacement dans le Pas-de-Calais, vendredi 13 janvier, l'ancien ministre de l'Économie a vanté son programme, un rempart contre la "haine, l'exclusion et le repli".

14/01/2017

Opération séduction. Emmanuel Macron s'est rendu en terres frontistes, vendredi 13 janvier, persuadé que son programme est un rempart contre la "haine, l'exclusion et le repli". Le candidat du mouvement "En Marche !" a sillonné le bassin minier du Pas-de-Calais. Une région sinistrée dans laquelle le Front national réalise de très bons scores, à l'image de Nœux-les-Mines. Malgré la pluie glaciale, l'ancien banquier avance au milieu des caméras, suscitant une certaine curiosité parmi les électeurs de cette cité minière.



Emmanuel Macron assure qu'il "respecte toutes celles et ceux qui votent pour le Font National". Un vote qui ne serait autre que "l'expression d'une colère". Et de poursuivre : "Je n'ai pas de leçon à donner aux Français, mais j'ai un combat politique à mener contre un parti qui ne partage aucune de mes valeurs" et "qui promet des choses qu'il ne peut pas tenir".



Mais du côté du Front national, la candidature du jeune quadragénaire n'inquiète guère. "Que ce soient Valls ou Mélenchon auparavant, [les politiques] sont tous venus dans cette ville symbole du FN et ils se sont tous littéralement plantés", raille Steeve Briois, maire frontiste d'Hénin-Beaumont. Emmanuel Macron a d'ailleurs éviter de se rendre dans le centre-ville, se cantonnant à la zone industrielle.