publié le 04/04/2017 à 11:45

Le grand débat télévisé à onze candidats, diffusé mardi 4 avril, peut-il changer la donne pour les électeurs ? Pour la première fois, tous les candidats sont réunis sur un même plateau pour confronter leurs idées avant l'élection présidentielle. L'événement est d'autant plus important qu'il pourrait s'agir du dernier débat d'ici le premier tour, si France 2 ne parvient pas à maintenir son rendez-vous contesté du 20 avril. Surtout, les précédents débats de cette campagne coïncident avec les percées dans les sondages de plusieurs candidats : François Fillon, puis Benoît Hamon lors des primaires et enfin Jean-Luc Mélenchon.



"Les débats, c'est le moment où l'on se décide", assure Philippe Moreau Chevrolet, professeur à Sciences Po. "Auparavant, on disait qu'ils n'avaient aucun impact. Cette année, ça change. D'une part, on n'est pas complètement convaincu par le casting à cinq candidats. D'autre part, il y a une terrible incertitude : on annonce une abstention record et on voit un très grand nombre d'indécis dans le camp de chaque candidat", poursuit le co-fondateur de l'agence MCBG Conseil au micro de RTL.

Des débats trop tardifs ?

Cet avis n'est pas partagé par Christian Delporte, professeur d'histoire contemporaine et spécialiste de communication politique. "D'une manière générale, un débat n'a pas d'effet considérable sur l'élection", analyse-t-il, en observant que la montée en flèche de Jean-Luc Mélenchon n'est pas directement liée au débat du 20 mars sur TF1. "Il suffit de regarder les sondages qui étaient publiés juste avant pour montrer qu'il était dans une dynamique et que ce débat n'a fait que confirmer ce que les enquêtes nous disaient déjà", constate-t-il. "C'est vrai qu'on voyait déjà un frémissement pour Mélenchon. Mais ce débat devant dix millions de téléspectateurs, c'est au fond ce qui lui a permis de changer d'image", rétorque Philippe Moreau Chevrolet.

Malgré la grande indécision observée chez bon nombre d'électeurs, et qui pourrait bien se transformer en abstention record, Christian Delporte ne veut pas surestimer l'influence des débats et accrédite son propos en attirant l'attention sur les derniers sondages. "Depuis une dizaine de jours, la cristallisation se fait. La sûreté de choix est beaucoup plus forte pour l'ensemble des candidats, ce qui est assez normal d'ailleurs. Plus on se rapproche de l'élection, moins le débat compte. C'est en train de se figer", assène-t-il.