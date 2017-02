Éric Zemmour : "Pourquoi Mélenchon et Hamon ne pourront jamais s'entendre"

publié le 23/02/2017 à 08:48

"Le jeu est fini. Le jeu de rôles, le jeu de dupes, Le jeu de trompe-couillon, le jeu de Hamon et Mélenchon", constate Éric Zemmour, qui évoque un "jeu du plus-unitaire-que-moi-tu-meurs". C'est aussi, à ses yeux, "le jeu parodique de la réactualisation du programme commun de l'union de la gauche, sauf qu’il n’y a plus de programme commun et qu’il n’y a plus d’union de la gauche".



"Ni Hamon ni Mélenchon n’a jamais eu l’intention de retirer sa candidature ; ni Hamon ni Mélenchon n’a jamais cru un seul instant que l’autre se retirerait à son profit", poursuit le journaliste, selon qui "ces jeux tactiques font partie des poisons et délices de l’histoire de la gauche française". Et alors que Jean-Luc Mélenchon "a tiré un trait sur ses illusions passées", Benoît Hamon "croit, ou plutôt veut faire croire, qu’il est toujours possible de renoncer aux politiques définies à Bruxelles sans casser la Zone euro".