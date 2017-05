Vote des Insoumis : faute morale ou position compréhensible ?

publié le 02/05/2017 à 21:05

Ils ont choisi de ne pas choisir ! Deux tiers des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon, qui ont répondu à la consultation organisée par le mouvement, ne voteront pas Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Ils préfèrent un bulletin blanc, nul, ou l'abstention ! Sans compter ceux qui choisiront Marine Le Pen dimanche. Tout à l'heure sur RTL Alexis Corbière a réaffirmé : "Pas une voix pour le FN pour nous c'est clair. Ceux qui disent 'je vais utiliser le vote Macron', je les respecte".



Alors s'agit-il d'une faute morale comme le dit Bernard Cazeneuve, d'une erreur comme l'affirme ce soir Stéphane Le Foll, où une position compréhensible ? Également dans On refait le monde : fin de non recevoir d'Emmanuel Macron à Jean-Luc Mélenchon, les grands patrons contre Marine Le Pen et le débat d'entre-deux-tours demain soir.



On refait le monde avec :

- Ivan Rioufol, éditorialiste au Figaro

- Maïtena Biraben, journaliste

- Christine Ockrent, journaliste

- Roland Cayrol, politologue, directeur du Centre d'études et d'analyse