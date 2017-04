Christian Estrosi et François Fillon en septembre 2013

Querelle à droite, autour des sifflets des militants fillonistes à l'encontre de Christian Estrosi. Lundi 3 avril, François Fillon a dit regretter ces huées qui avaient été entendues trois jours auparavant lors de son meeting à Toulon. "Je regrette toujours quand les gens sont hués", a-t-il affirmé sur BFMTV. "Ça m'est arrivé d'être hué, parfois, par les partisans de Christian Estrosi. Je le regrette toujours", a-t-il poursuivi, tout en indiquant qu'il y voyait dans le cas présent "une réaction spontanée de gens qui sont en colère" contre certains qui auraient "flotté" dans leur soutien.



Interrogé sur la visite d'Emmanuel Macron au président de la région Paca, François Fillon a répondu "qu'il n'y a rien d'anormal à ce qu'il y ait des rencontres républicaines". Il se pose toutefois des questions : "Après, est-ce qu'il y derrière cela des arrières-pensées personnelles ? Je n'en sais rien".

Les déclarations du candidat à la présidentielle n'ont visiblement pas été du goût de Christian Estrosi. L'ancien maire de Nice estime que le clan filloniste n'a pas franchement condamné les huées. "Non François Fillon, chez moi on ne fait pas siffler les amis. Si c'était le cas, il y aurait rappel à l'ordre. On rassemble pour gagner !"

Non @FrancoisFillon, chez moi on ne fait pas siffler les amis. Si c'était le cas, il y aurait rappel à l'ordre. On rassemble pour gagner! https://t.co/BCzeRrVfWJ — Christian Estrosi (@cestrosi) 3 avril 2017

