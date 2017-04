"François Hollande est en campagne", estime Olivier Mazerolle

publié le 13/04/2017 à 19:14

Le Point publie un entretien avec François Hollande, jeudi 13 avril. Mais cela ne ressemble pas du tout au testament d'un président en exercice. "François Hollande, de toute évidence, est en campagne, non pas pour être président, mais pour continuer à peser sur la vie politique française à travers un PS suffisamment fort et orienté comme il le souhaite", affirme Olivier Mazerolle. Dans cette interview, François Hollande estime que son quinquennat est un succès "mais plus encore, il souligne que les frondeurs n'ont rien gagné à le combattre (...) Le message est clair : un PS solide ne peut exister que sur une ligne Hollande", juge l'éditorialiste.



Le Président est "cruel" avec Manuel Valls, pour Olivier Mazerolle. "Manuel sait maintenant que son intérêt était que je sois candidat", dit-il. "Comprendre : regardez où il en est aujourd'hui", explique Olivier Mazerolle. Selon lui, François Hollande en est sûr, l'avenir du PS s'écrira avec lui et ses soutiens, personne d'autre.

Visiblement, François Hollande a manifestement tiré un trait sur la candidature de Benoît Hamon et fait comprendre, entre les lignes, que son candidat, c'est Emmanuel Macron. Pourtant, le candidat En Marche ne veut pas de ce parrainage, qui pourrait le faire passer pour un Hollande II. "C'est bien pour ça que François Hollande dit les choses sans le dire. Pour lui, Hamon c'est une cause perdue et Mélenchon c'est un cauchemar. La planche de salut pour que le PS se retrouve dans la majorité, c'est Macron", explique Olivier Mazerolle.