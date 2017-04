La France “ne sera jamais une nation multiculturelle” pour Emmanuel Macron

publié le 14/04/2017 à 05:30

Emmanuel Macron s’est à nouveau livré à un curieux exercice d’équilibriste dans les colonnes de Causeur. Interrogé sur sa vision de la société française, le candidat de "En Marche !" a confié qu’il ne pensait pas un seul instant que le France puisse adopter un modèle : "je n’ai pas peur pour notre culture, je n’ai pas peur pour la France. Je crois profondément que la France n’a jamais été et ne sera jamais une nation multiculturelle".



"Si un risque existe qu’elle le devienne, je le combattrai", a même ajouté le candidat à l’élection présidentielle dans Causeur. Cette déclaration a de quoi surprendre, quand Emmanuel Macron préférait encore parler de "culture en France" plutôt que de “culture française”, mais l’ancien ministre de l’Économie n’en est pas à sa première subtilité sémantique.

"Le modèle républicain français repose sur l’intégration. Cela ne saurait être remis en cause", a cette fois martelé Emmanuel Macron. Un discours plus tranché que celui qu’il tenait auparavant, lorsqu’il chantait la fierté d’être français. Après avoir évoqué "la crainte du communautarisme musulman", a opéré un des retournements dont il est familier sur le thème de la laïcité : "je ne fais pas de la laïcité une arme de combat, mais une arme de liberté, lorsque je dis que la France n’existe pas uniquement par ses racines chrétiennes, je déplais simultanément à monsieur Finkielkraut et à monsieur Buisson. Je suis en butte à la fois à Jacques Julliard et à Éric Zemmour."