Bruno Le Maire était l'invité de RTL

par Elizabeth Martichoux , Ambre Deharo publié le 24/01/2017 à 07:00

Après l'avoir affronté bec et ongles pendant la campagne de la primaire de la droite et du centre, Bruno Le Maire a désormais un nouveau rôle dans l'organigramme électoral de François Fillon. Le champion des Républicains a choisi le quadra pour le représenter sur les questions internationales et les affaires européennes pendant sa campagne présidentielle.



Le député de l'Eure espère-t-il obtenir le Quai d'Orsay en cas de victoire de la droite lors de l'élection d'avril et mai prochain ? Pilier de l'équipe de François Fillon, il se pourrait voir octroyer cet honneur, lui qui a patiemment préparé la rencontre entre le candidat LR et Angela Merkel, le 23 janvier. Il était lui-même à Berlin pour rencontrer la chancelière allemande, et se rendre au ministère des Finances allemand pour discuter avec Wolfgang Schäuble.



Sans compter qu'un rapprochement de la sorte, après tant de mois de bataille, ne peut certainement être sans enjeux. Après deux ans de campagne, Bruno Le Maire n'a récolté que 2,38 % des suffrages lors du premier tour de la primaire du 20 novembre dernier. Le thème principal de sa campagne était le "renouveau", renouveau qu'il incarnait face à la droite vieillissante des Juppé, Sarkozy, et... Fillon.



Bruno Le Maire répond aux questions d'Elizabeth Martichoux sur RTL dès 7h45.



