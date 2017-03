publié le 03/03/2017 à 16:22

Pour convaincre les Français, Benoît Hamon a décidé de publier un livre. Selon les informations du Figaro, publiées le 3 mars, le candidat du Parti socialiste a commencé à écrire un ouvrage d'une centaine de pages sur sa vision de la France. Selon le quotidien, il devrait s'intituler Pour la génération qui vient et pourrait être disponible en librairie en fin de semaine prochaine. Un choix logique puisque Benoît Hamon voulait déjà publier un livre pendant la primaire organisée par le Parti socialiste. La sobriété est de mise sur la couverture de l'ouvrage. Le fond sera blanc, le nom du candidat écrit en noir et le titre en rouge.



L'occasion pour Benoît Hamon de relancer une campagne qui peine à décoller quelques semaines après sa victoire à la primaire de la gauche. Malgré son alliance avec Yannick Jadot, la situation est délicate. Selon un sondage publié le 3 mars Benoît Hamon arrive quatrième ex-æquo avec Jean-Luc Mélenchon, à 12,5%, derrière Emmanuel Macron, Marine Le Pen et François Fillon. Le candidat du Parti socialiste chute puisqu'il était crédité de 17% il y a un mois.