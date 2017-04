et Loïc Farge

L'émission 15 minutes pour convaincre est en principe programmée pour jeudi 20 avril au soir, à trois 3 jours du premier tour. Ce rendez-vous est organisé en lieu et place du grand débat qu'aurait voulu organiser France Télévisions. Au menu : un quart d'heure d’interview sur les points saillants des programmes de chacun des onze candidats. Tous sont annoncés. Il suffit pourtant d'aller sur le site de France 2 pour s'en rendre compte : le casting de l’émission est encore très incertain. La mention "sous réserve" figure entre parenthèses à côté de l'annonce.



Trois candidats menacent toujours de ne pas répondre présent. Et notamment Jean-Luc Mélenchon, qui s’était opposé le premier, publiquement, à la tenue d’un deuxième débat. L'équipe du candidat de la France Insoumise n'a toujours pas donné sa réponse pour jeudi soir. Incertitude également sur la participation de Marine Le Pen et de François Fillon.

Le problème, c'est que ça pourrait causer un problème de temps de parole à la chaîne. Outre l'échec en lui-même, il leur resterait 24 heures pour compenser le manque à gagner en temps de parole pour les absents. Résultat : des discussions avec le CSA auraient déjà été engagées à ce sujet. Des solutions de repli seraient même envisagées, comme la possibilité, par exemple, de diffuser des extraits de meetings le soir même, pendant l’émission, à la place de l'interview d'un ou d'une candidate absente.

À moins que le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ne juge pas nécessaire de compenser ce déficit de temps de parole, laissant la responsabilité aux candidats concernés de leur décision. Une nouvelle réunion doit avoir lieu ce mardi 18 avril au siège de France Télévisions en présence des représentants des onze candidats. Mais le suspense pourrait bien durer jusqu'à la dernière minute.