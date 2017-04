publié le 06/04/2017 à 08:19

C'était donc la première et dernière fois. Il n'y aura pas d'autre débat à onze candidats avant le premier tour de l'élection présidentielle, France 2 ayant jeté l'éponge. Plusieurs candidats s'y opposaient, notamment Jean-Luc Mélenchon car la date du 20 avril était, selon lui, trop proche du scrutin. Le rendez-vous pourrait être remplacée par une série d'interviews individuelles.



Ce renoncement agace tout particulièrement Nicolas Dupont-Aignan, le candidat et président de Debout la France. "Je suis scandalisé que certains candidats aient saboté le débat qui était prévu par France Télévisions. En vérité, certains candidats qui se disent grands sont très petits. Vraiment, je me demande où l'on vit, comme si c'était insupportable à trois jours d'une élection de répondre à des questions et d'échanger. C'est comme si cette caste politique ne supportait pas qu'il y ait des personnalités différentes autour de la table. Ils veulent rester entre eux, car c'est sûr qu'ils ne se posent aucune question qui les gêne".



France Télévisions a confirmé avoir fait "une nouvelle proposition" aux candidats, en indiquant seulement que l'émission n'aurait "lieu que si les 11 candidats acceptent tous d'y participer". Les candidats doivent donner leur réponse avant la fin de la semaine.



Le mouvement "En Marche !" d'Emmanuel Macron a donné son "accord sur la forme et la date, tout en tenant compte des réserves des autres candidats qui nous paraissent légitimes", a déclaré un proche de l'ancien ministre. Interrogé en marge d'un déplacement dans l'est de la France, Benoît Hamon a dit regretter que "le service public audiovisuel ait cédé a la pression". "Ce n'est pas bon pour la démocratie", a-t-il jugé, égratignant ceux pour qui "la démocratie, c'est quand ça les arrange".