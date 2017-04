publié le 05/04/2017 à 20:13

Pour la seule fois de cette campagne présidentielle 2017;, les onze candidats étaient réunis pour le Grand Débat de BFM-TV et CNews mardi 4 avril. Pendant plus de trois heures, Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoît Hamon, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou ont échangé de façon très offensive.



Pour Alain Duhamel, il y avait cependant deux groupes bien distincts de candidats, les "gros" candidats pour qui cela ne constituait "qu’une étape", et les six petits candidats pour qui cela constituait le "quart d’heure [...] essentiel pour se faire connaître". Dans cette configuration, ce débat inédit était "indispensable" et "démocratique", mais également "impossible, car à onze, c’est impossible".



Parmi les favoris, Jean-Luc Mélenchon est une nouvelle fois le candidat qui s’en est le mieux sorti : "il a remporté son duel face à Benoît Hamon et est en train de devenir la star médiatique de cette élection présidentielle". L’éditorialiste a cependant trouvé que Benoît Hamon était meilleur qu’au premier débat. Marine Le Pen était "moins à l’aise que d'ordinaire", tandis qu’Emmanuel Macron n’a pas réalisé de prouesse ni commis d’erreur. Quant aux petits candidats, Alain Duhamel fait bien évidemment de Philippe Poutou était "le plus différent le plus original, le plus drôle, et qui mettait ça très en scène très bien, ne serait-ce que dans sa façon de s’habiller".