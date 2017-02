publié le 15/02/2017 à 11:06

Comment vont se dérouler ces derniers mois de campagne présidentielle ? Qui va l'emporter ? Alors que les sondages et les rebondissements se multiplient, François Hollande livre son analyse de la situation. Dans des propos que rapporte Le Canard Enchaîné de ce mercredi 15 février, le président de la République estime qu'une victoire de "Benoît Hamon, ce n'est pas sérieux". Son ancien ministre de l'Économie, Emmanuel Macron, en prend aussi pour son grade : le chef de l'État juge que sa candidature "n'est pas solide".



Quant à celle de François Fillon, empêtré dans l'affaire des soupçons d'emplois fictifs de son épouse, Penelope, François Hollande juge qu'il "ne peut plus faire campagne". Celui qui a représenté le Parti socialiste en 2012 indique aussi que "tout va se jouer dans les trois semaines".

Et qu'en est-il de Marine Le Pen ? Le Président n'exclut pas sa victoire, rapporte le journal. Face à cette campagne électorale, François Hollande ne peut s'empêcher d'observer : "Toute cette débauche d'énergie pour m'empêcher de me présenter et pour se retrouver avec Le Pen aux portes du pouvoir".