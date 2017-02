En visite à Aubervilliers, François Hollande rattrapé par l'affaire Théo

Le président de la République s'est rendu dans une mission locale de Seine-Saint-Denis afin de promouvoir la "garantie jeunes."

14/02/2017

Deux jours après de nouveaux incidents à Bobigny et Argenteuil, en réplique à l'interpellation policière de Théo à Aulnay-sous-Bois, François Hollande s'est rendu à Aubervilliers, ce mardi 14 février. Le président de la République se rendait à la mission locale de la ville de Seine-Saint-Denis pour promouvoir la "garantie jeunes", un dispositif destiné à favoriser l'emploi des jeunes. Mais au cours de son déplacement, François Hollande a été rattrapé par l'affaire Théo.



À son arrivée, il a été accueilli par les cris d'une femme réclamant "justice pour Théo". Devant la mission locale, une dalle avait été tapissée d'affiches incitant à boycotter l'élection présidentielle. Malgré ces perturbations, le chef de l'État a essayé de maintenir le cap de sa visite, même s'il s'est déclaré "conscient" de venir dans ce département "dans un moment particulier", invoquant le "respect dû à ces jeunes quand ils sont contrôlés."



Soutenu à sa sortie de la mission locale d'Aubervilliers, le locataire de l'Élysée a choisi de promouvoir l'emploi des 16-26 ans, pour faire un geste en direction des quartiers et ainsi essayer de parvenir à apaiser les tension qui règnent ces dernières semaines et lancer un appel au calme.