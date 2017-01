Fabienne Labrette-Ménager, secrétaire départementale du parti dans la Sarthe a appris son éviction par un coup de téléphone de Laurent Wauquiez, jeudi 12 janvier.

Crédit : JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP François Fillon (au centre) avec Fabienne Lebrette-Ménager (deuxième en partant de la droite) à Solesmes (Sarthe) en 2007, lors des législatives

François Fillon fait le ménage dans son fief de la Sarthe. Jeudi 12 janvier, la secrétaire départementale Les Républicains du département, Fabienne Labrette-Ménager, apprend par un coup de téléphone de Laurent Wauquiez, vice-président du parti, qu'elle est démise de ses fonctions, rapporte le quotidien l'Opinion.



C'est à l'issue du deuxième comité politique des Républicains, présidé par un proche de François Fillon, le président du Sénat Gérard Larcher, que la décision a été prise. Après 8 ans de bons et loyaux services, Fabienne Labrette-Ménager a donc été "virée", selon ses propres mots, publiés sur son compte Facebook. "Je déplore l'énergie mise à me VIRER de mon poste de Secrétaire Départementale de LR 72. À quelques mois d'une échéance importante c'est très maladroit. Je quitte donc mes fonctions avec regret. J'aime la devise de l'Europe que je fais mienne : unis dans la diversité. Dommage !", a-t-elle posté dimanche 15 janvier sur le réseau social.



Ce limogeage aura de quoi alimenter le conflit entre sarkozystes et fillonistes et pour cause, Fabienne Labrette-Ménager faisait partie des élues à avoir supporté Nicolas Sarkozy lors de la primaire de la droite. Celle qui est aussi maire de Fresnay-sur-Sarthe paye aussi peut-être son soutien à Jean-François Copé lors du duel fratricide pour la présidence de l'UMP en 2012.



A sa place, et selon les médias locaux, France Bleu et Ouest-France, c'est une conseillère régionale proche de François Fillon, Vanessa Charbonneau qui occupera le poste de secrétaire départementale. L'histoire ne s'arrête pas là puisque Fabienne Labrette-Ménager a également perdu son investiture pour les législatives, prévue depuis l'été dernier. Elle évoque de son côté un retrait personnel, à cause de la loi anti-cumul des mandats.

Mais le journal l'Opinion évoque, lui, une décision prise lors de la commission nationale du parti, qui aurait désigné une autre candidate, parce que, selon un participant à la réunion, "la campagne de Fabienne Labrette-Ménager ne prend pas". Laurent Wauquiez, lui aussi présent, l'aurait interrompu : "Arrêtons, ne nous racontons pas d'histoire. On sait tous pourquoi on fait cela".



Cette mise à l'écart ne va pas apaiser les relations entre François Fillon et les proches de l'ancien président, qui voyaient, à l'instar de Laurent Wauquiez, "une purge méthodique" des sarkozystes dans l'organigramme du parti, après la victoire de François Fillon à la primaire en novembre dernier.



Mais la situation est censée s'améliorer, quelques jours après le rendez-vous de François Fillon et de Nicolas Sarkozy. Vendredi 13 janvier, les deux hommes qui ne s'étaient pas revus depuis la primaire ont déjeuné ensemble. Nicolas Sarkozy aurait assuré à son ex-premier ministre qu'il souhaitait "de toutes ses forces" sa victoire. L'ancien chef de l'État aurait également plaidé pour un "élargissement de l'équipe de campagne" et pour "le rassemblement", selon Le Figaro. Un message qui devrait être entendu par les équipes de François Fillon, afin éviter d'autres querelles internes en période de campagne électorale.