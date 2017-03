Marc Ladreit de Lacharrière, de l'ombre à la lumière

publié le 16/03/2017 à 00:35

Marc Ladreit de Lacharrière est devenu, depuis quelques semaines, un nom familier pour tous ceux qui suivent les péripéties des différentes affaires dans lesquelles est impliqué François Fillon. Il est notamment le propriétaire de la Revue des deux mondes, publication pour laquelle Penelope Fillon a fait office de "conseillère littéraire" entre mai 2012 et décembre 2013. Un emploi qui fait l'objet d'une enquête, tout comme celui d'assistante parlementaire de son mari, pour déterminer s'il était bien concret et conforme au salaire qui lui a été versé pendant cette période.



Marc Ladreit de Lacharrière se trouve également dans l'oeil du cyclone pour une histoire de prêt "gratuit" de 50.000 euros accordé en 2013 à François Fillon, et non-déclaré par celui-ci. Il risque d'ailleurs, tout comme le candidat à la présidentielle, une mise en examen pour "abus de biens sociaux". Selon le Canard enchaîné du mercredi 15 mars, ce prêt dont les avocats de François Fillon avaient déclaré qu'il était "intégralement remboursé", n'aurait en fait été régularisé que le 27 février dernier, bien après le début des ennuis judiciaires de l'ancien Premier ministre.

Ces gestes généreux de l'entrepreneur envers son ami ont-ils eu droit à des contreparties ? Marc Ladreit de Lacharrière, 32ème fortune de France, a en effet été élevé en 2010 de grand-officier à grand-croix de la Légion d'honneur, sur proposition du Premier ministre de l'époque... François Fillon. Une décoration qui, pour les enquêteurs du parquet financier, pourrait être considéré comme du trafic d'influence.