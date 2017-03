VIDÉO - François Fillon largement chahuté au Pays basque

publié le 25/03/2017 à 13:56

La campagne coûte que coûte. Malgré l'enquête en cours autour des emplois présumés fictifs de son épouse Penelope et de ses deux enfants, Charles et Marie, qui s'accélère depuis sa mise en examen le 14 mars, François Fillon poursuit sa stratégie de victimisation. Attaqué par la romancière Christine Angot sur le plateau de L'Émission politique sur France 2 le 23 mars, le candidat de la droite a été pris pour cible par une trentaine de manifestants à son arrivée dans une exploitation de piment d'Espelette à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques). Ces derniers, qui se battent par ailleurs pour la libération de militants basques, a jeté des œufs et crié "Fillon en prison" et "Penelope l'enveloppe".



Comme dans la première situation, l'ancien premier ministre répond à ceux qui l'agressent en l'invectivant ou en tapant sur des casseroles. "Plus ils manifesteront, plus les Français me soutiendront", a-t-il commenté, totalement imperturbable. "C'est un comportement totalement anti-démocratique mais je les encourage à continuer", a poursuivi le député de Paris lors d'une table ronde avec des élus locaux, évoquant "la colère" des Français, avant de décliner : "surtout, ne me faites pas de cadeau, il va falloir que je déclare la valeur", a-t-il ironisé auprès de ses interlocuteurs, un pot de piment à la main.

Une allusion à la polémique autour des costumes de luxe offerts en février par son "ami" Robert Bourgi, d'une valeur de 13.000 euros et qu'il a finalement "rendus", et de deux montres de plus de 10.000 euros chacune, dont l'une lui a été donnée en cadeau "absolument désintéressé" en 2009, pendant qu'il était Premier ministre, par un homme d'affaires italo-suisse, Pablo Victor Dana.



Jets d'œufs et cris "Fillon en prison". Le candidat LR vient donc d'arriver. #Biarritz pic.twitter.com/TqyeTD8lYi — Ellen Salvi (@ellensalvi) 25 mars 2017