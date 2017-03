publié le 06/03/2017 à 08:07

Le rassemblement du Trocadéro a convaincu le premier cercle de François Fillon. Au lendemain de cette manifestation qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes à Paris, dimanche 5 mars, Éric Ciotti réaffirme sans hésitation son soutien au candidat qui martèle son intention de rester dans la course. "Ce qui s'est passé hier marque un tournant. Les électeurs de droite se sont mobilisés assez spontanément autour et derrière François Fillon. Ce rassemblement a été une très grande réussite", affirme au micro de RTL le député des Alpes-Maritimes qui croit "plus que jamais" que l'ancien premier ministre peut s'imposer en mai prochain.



Malgré tout, de nombreux élus et même le directeur de campagne Patrick Stefanini ont lâché François Fillon depuis l'annonce de sa convocation chez les juges d'instruction en vue d'une mise en examen. Pour autant, Éric Ciotti pense "qu'ils se trompent et vont revenir très vite". Selon lui, ces défections montrent même une certaine résilience du prétendant à l'Élysée. "Quand il y a une énorme tempête, un danger, il y a quelques fois des mouvements de panique. Cette crise a une vertu : démontrer de façon incontestable le caractère et la force de François Fillon", estime le sarkozyste.

Éric Ciotti dément en outre toute implication dans une supposée "récolte de parrainages" qui bénéficierait à François Baroin, dont le nom circule à côté de celui d'Alain Juppé en cas de désistement de François Fillon. L'élu des Alpes-Maritimes souligne d'ailleurs que François Baroin était présent au côté du vainqueur de la primaire de la droite lors de son discours au Trocadéro : "C'est une voix essentielle, décisive". Quant à une éventuelle candidature d'Alain Juppé, Éric Ciotti n'y croit pas : "Je souhaite que François Fillon soit candidat et j'ai la conviction que c'est ce que souhaitent la très grande majorité de nos électeurs [...] Le choix final sera clair, avec l'impasse Le Pen et l'imposture Macron, le clone de M. Hollande, c'est celui de François Fillon".