publié le 21/02/2017 à 07:57

Le suspense sur la candidature de François Bayrou plane depuis des mois sur l'élection présidentielle. Ira, ira pas ? Le président du MoDem doit se prononcer mercredi 22 février lors d'une allocution devant la presse. Mais pour Gérard Collomb, maire de Lyon, il ne fait aucun doute que François Bayrou doit se ranger derrière Emmanuel Macron. "J'espère qu'il prendra la bonne position et qu'il dira qu'il va soutenir Emmanuel Macron", a lancé le soutien de l'ex-ministre de l'Économie sur RTL, mardi 21 février.



Gérard Collomb en est convaincu, si François Bayrou annonce sa candidature, cela entraînera inéluctablement une victoire du Front national. "C'est le risque de faire en sorte qu'au deuxième tour, on a un duel qui se termine (...) par l'élection de Marine Le Pen, estime le sénateur-maire socialiste. Et ça, ça serait une responsabilité historique". Les deux intéressés se sont rencontrés la semaine dernière et nul doute qu'ils ont échangé au sujet de cet éventuel ralliement.

Déjà le 19 février, Gérard Collomb s'était dit optimiste sur cette possible alliance entre le MoDem et "En Marche". Emmanuel Macron représente selon lui les réformes et le changement. "Je pense que ça serait bien qu'à un moment donné les réformistes, que ceux qui veulent dépasser les clivages de notre société, puissent se retrouver", avait-il lancé sur le plateau de BFM Politique. Les marcheurs d'Emmanuel Macron devront bel et bien attendre jusqu'au 22 février pour savoir si François Bayrou décide de se présenter.