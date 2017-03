publié le 10/03/2017 à 22:52

"La vérité sur la galaxie Macron". En publiant une infographie visant à nuire à l'image du candidat "En Marche!", actuellement en tête des intentions de vote au premier tour selon certains sondages, le parti Les Républicains s'est attiré les foudres des internautes. Sur le document caricatural publié vendredi 10 mars, l'ancien banquier d'affaires est représenté au centre de l'image vêtu d'un costume-cravate et d'un haut de forme avec un nez crochu, un cigare et une faucille rouge. Il est entouré de ses soutiens de gauche, tels que Gérard Collomb, Robert Hue, Bertrand Delanoë ou encore Pierre Bergé.



"En Marche!" a vu dans ces symboles de "l'imaginaire antisémite". "L'usage de vocables et de représentations puisant dans l'imaginaire antisémite est extrêmement préoccupant pour la qualité républicaine des débats mais aussi pour l'état d'esprit qui prévaut dans certains états-majors", a dénoncé auprès de l'AFP le porte-parole d'En Marche!, Benjamin Griveaux.

Et le parti n'est pas le seul à avoir perçu ses références. Contacté par Le Monde, l'historien spécialiste de l'extrême droite Nicolas Lebourg est sans appel. "C'est effarant" (...) "Cela joue avec des référents iconographiques très forts", poursuit-il. "On est en plein dans la représentation du complot judéo-capitalistique, profondément ancrée à l’extrême droite."

Capture d'écran d'un tweet du compte Les Républicains diffusant une caricature d'Emmanuel Macron Crédit : Capture d'écran

Pour éteindre la polémique au plus vite, le parti Les Républicains et Bernard Accoyer ont supprimé la première infographie, avant d'en publier une seconde la caricature en moins.

"Conscient que la caricature d'Emmanuel Macron que le compte Twitter des Républicains avait diffusée et retirée sur les réseaux sociaux a pu être mal interprétée, je tiens, au nom de tous les Républicains, à présenter mes excuses à ceux qui ont pu être blessés ou choqués", a déclaré le secrétaire général du parti. "Je tiens à rappeler l'engagement total de notre mouvement pour défendre les valeurs de la République", a-t-il ajouté, dans un communiqué.

Notre Secrétaire général présente ses excuses à tous ceux qui ont pu être choqués par la caricature d'@EmmanuelMacron que nous avons retirée pic.twitter.com/EAhkBrRQD0 — les Républicains (@lesRepublicains) 10 mars 2017