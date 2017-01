CONFIDENTIELS RTL - La ministre de l'Environnement Ségolène Royal dit observer "avec bienveillance" le projet d'Emmanuel Macron.

Ségolène Royal aime bien Emmanuel Macron, et ça se voit de plus en plus. Mercredi 4 janvier, la ministre de l’Environnement, qui n’a toujours pas annoncé quel candidat elle soutiendrait en vue de la présidentielle, a fait un pas de plus vers l'ancien ministre de l'Économie. Invitée de France 2 au matin, elle a loué sa "modernité". "J'observe avec bienveillance ce qui est fait, ce qui est dit, c'est quelqu'un tourné vers le futur, qui essaye d'inventer le futur, qui connaît bien les enjeux de la mondialisation", a-t-elle déclaré à propos du leader du mouvement "En Marche !".



Elle ne va pas encore jusqu'à le soutenir, mais elle n'exclut rien. Résultat : la rumeur enfle. Déjà le bruit avait couru que l’ancienne candidate à la présidentielle avait fait passer des fiches à Emmanuel Macron. "C’est faux !", nous a assuré l'entourage de Ségolène Royal. En revanche, Emmanuel Macron aurait demandé un rendez-vous à Ségolène Royal pour des "conseils". Et la ministre l’a reçu, selon nos informations - c’était il y a trois semaines environ.



Voilà qui confirme un peu plus la "bienveillance" de l’ex-compagne de François Hollande envers Emmanuel Macron, et qui ne devrait pas plaire à tout le monde. À noter qu’un autre candidat aurait demandé à être reçu par Ségolène Royal. Lui est candidat à la primaire de Belle alliance populaire et a marqué beaucoup de points ces derniers temps chez les écologistes : c’est Benoît Hamon.