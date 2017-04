publié le 18/04/2017 à 07:44

Lundi 17 avril, Emmanuel Macron donnait son dernier grand meeting à Bercy avant une semaine chargée jusqu'au premier tour de la présidentielle. Sur la forme : un show à l'américaine ; sur le fond : un Macron prudent. Est-il encore le favori ? Il n'y a plus de favori. Il y a quelques semaines encore, il y avait une affiche qui se dessinait entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'était au moment du déclenchement des affaires Fillon. Mais depuis, François Fillon ne s'est pas effondré (loin de là) et la faiblesse de Benoît Hamon a fait surgir Jean-Luc Mélenchon.



Sur le papier (c'est-à-dire dans les sondages), Emmanuel Macron est celui qui bat tout le monde au deuxième tour. Mais vous savez bien que l'on ne peut rien déduire lorsque vous avez quatre candidats dans un mouchoir de poche, et qu'il y a plus de 30% d'indécis. Donc Emmanuel Macron est peut-être favori, mais c'est un favori bien fragile. On voit d'ailleurs qu'il a le complexe du favori.