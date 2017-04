publié le 17/04/2017 à 21:55

À six jours du premier tour, l'ex-ministre de l'Economie Emmanuel Macron réaliserait le meilleur score, avec 24% d'intentions de vote, gagnant un demi point par rapport à la précédente enquête Elabe publiée le 13 avril. La présidente du Front national Marine Le Pen, à 23%, progresse elle aussi de 0,5 point, selon ce sondage réalisé pour BFMTV et l'Express.



Le candidat de la droite François Fillon resterait exclu du second tour avec 19,5% des voix (-0,5 point), devant celui le La France insoumise Jean-Luc Mélenchon à 18% (-0,5). Loin derrière, le socialiste Benoît Hamon poursuit son recul à 8% (-1). Le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan gagne un point à 4%, devant le trotskiste Philippe Poutou à 2%. Le centriste Jean Lassalle, la candidate de Lutte ouvrière Nathalie Arthaud et François Asselineau obtiennent 0,5% chacun tandis que Jacques Cheminade n'atteint pas ce seuil. 7% des personnes interrogées n'ont pas exprimé d'intention de vote au premier tour.

Au second tour, Emmanuel Macron l'emporterait avec 62% des voix, face à Marine Le Pen à 38%. 22% des personnes interrogées n'ont pas exprimé d'intention de vote. 68% des personnes interrogées se disent certaines d'aller voter le 23 avril, un pourcentage en hausse depuis la précédente enquête (63%), alors que l'abstention s'annonce élevée, tout comme le niveau d'indécision des électeurs.

73% des électeurs "sûrs de leur choix"

73% des électeurs se disent à présent sûrs de leur choix. Parmi ceux de Jean-Luc Mélenchon, le pourcentage est en hausse de 11 points à 74%. 89% des électeurs de Marine Le Pen se disent sûrs de leur choix (=), tout comme 76% (+5) de ceux de François Fillon, 72% (+4) de ceux d'Emmanuel Macron, 53% (-3) de ceux de Benoît Hamon.



Cette enquête a été réalisée en ligne les 16 et 17 avril auprès de 1.438 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,2 à 2,8 points. Les intentions de vote ne constituent pas une prévision de résultat, elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.