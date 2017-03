publié le 16/03/2017 à 09:37

Des "stratégies frauduleuses" auraient été mises en place depuis plus de 25 ans au sein de Renault pour fausser les tests d'homologation de certains moteurs diesels et essence. C'est en tout cas ce que soupçonne la Répression des fraudes. "En 2002 j'ai acheté une voiture diesel, comme tout le monde : le carburant était moins cher, et on m'a expliqué que le moteur diesel consommait 30% de moins qu'un moteur essence, et donc polluait 30% de moins également", raconte Pascal Praud.



"15 ans plus tard, particules fines, oxyde d'azote : le diesel serait cancérigène. J'ai revendu ma voiture diesel", poursuit le journaliste qui affirme "rouler en hybride". À ses yeux, "l'affaire Renault illustre combien le regard sur le diesel a changé".

"On apprend ainsi que Renault aurait triché durant vingt-cinq ans sur les tests antipollution, et on le découvrirait seulement aujourd'hui ?", interroge Pascal Praud. "Le diesel n'est pas tant un problème technique que politique : hier c'était parfait, aujourd'hui la guerre est déclarée. Haro sur le diesel !", lâche-t-il en guise de conclusion.