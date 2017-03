publié le 20/03/2017 à 10:36

Samedi 18 mars, Florian Philippot était invité dans On n'est pas couché sur France 2. Lors de son entrée sur le plateau, le vice-président du Front national Florian Philippot a souhaité serrer la main des invités et des chroniqueurs. Une main refusée par Clémentine Célarié. "Ostensiblement, la comédienne feignait de ne pas regarder Florian Philippot, de ne jamais croiser son regard", note Pascal Praud. "C'est important, pour Clémentine Célarié comme pour d'autres, de montrer son opposition au FN. Et quand Philippot a quitté le plateau, elle ne l'a pas salué malgré la main tendue", poursuit-il.



"Clémentine Célarié est dans son droit. Mais alors pourquoi venir dans l'émission ? Elle aurait pu rester chez elle si vraiment Florian Philippot la révulse", constate le journaliste. "Mais non ! Elle préfère mettre en scène cette défiance", raille-t-il.

"Cela fait des années que des artistes, des médiatiques, des journalistes parfois, ostracisent le Front national, et finalement le victimisent, le favorisent plus qu'autre chose", fait remarquer Pascal Praud. "Clémentine Célarié était sur le plateau, c'était l'occasion d'échanger, de débattre, de contester, argument contre argument. Elle a choisi le conformisme, pour ne pas dire le panurgisme de quelques-uns", analyse-t-il. "On ne discute pas avec le FN et on tourne les talons : convenons que depuis trente-cinq ans, cette stratégie n'est guère efficace", conclut le journaliste.