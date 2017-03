Pascal Praud : "La Norvège, pays le plus heureux du monde ? Du flan !"

publié le 21/03/2017 à 10:54

La Norvège est officiellement le pays le plus heureux du monde, selon un très officiel rapport de l'ONU publié lundi 20 mars. Quatrième l'an dernier, elle détrône le Danemark (qui arrive deuxième), suivi de l'Islande et de la Suisse, selon le classement 2017 du World Happiness Report. "C'est le genre d'étude qui a le don de m'agacer", lance Pascal Praud. "Pourquoi en parler, me direz-vous ? Parce que c'est estampillé ONU et cela révèle notre époque, quand des hauts fonctionnaires met en fiche le bonheur, l'amour ou je ne sais quoi", lance le journaliste.



"La Norvège est première à l'aune de critères retenus, comme l'espérance de vie (pourquoi pas ?) mais aussi la générosité (plus abstrait à définir), la compassion ou encore l'honnêteté des gouvernants (qui serait facteur de bonheur)", constate-t-il.

"Je n'ai rien contre la Norvège, qui ressemble à un long crépuscule d'octobre à mars, mais je crois que cela est du flan complet", lâche Pascal Praud. "Dans ce classement la France est trente-et-unième, l'Italie quarante-huitième, le Portugal quatre-vingt-neuvième. Et on serait plus heureux aux Émirats arabes unis, placés vingt-et-unième et dont la législation est fondée sur la charia, qu'en Espagne, trente-quatrième !", s'étonne-t-il. Il conclut : "Tout cela est du grand n'importe quoi !"