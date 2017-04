Si Fillon gouverne avec Sens commun, Juppé sera "dans l'opposition"

publié le 19/04/2017 à 18:25

"Je suis fidèle à ma famille. Je me retrouve pour l'essentiel dans le projet de François Fillon". Pour leurs retrouvailles, Alain Juppé a tenu a assuré de son soutien celui qui l'a battu lors de la primaire de la droite, en novembre dernier. Le déplacement commun organisé entre les deux hommes dans les locaux de Deezer, la société de streaming musical en ligne, était prévue pour cela : afficher une unité dont beaucoup doutaient.



Il faut dire que lorsque François Fillon était empêtré dans les affaires, le maire de Bordeaux avait eu des mots très durs contre le candidat de sa famille politique, affirmant que "son obstination" entraînait "la droite et le centre dans une impasse". Même s'il avait depuis annoncé qu'il avait donné son parrainage à son ex-rival de la primaire, le doute persistait quant à son réel soutien.

Si les deux hommes ont affiché des sourires en façade ce mercredi 19 avril, il demeurerait de profonds désaccords entre eux. François Fillon a en effet émis l'hypothèse de faire entrer des membres de Sens commun, mouvement issu de la Manif' pour tous dans son futur gouvernement, dans une interview diffusée le 16 avril dernier.



Une décision qui a divisé au sein de son camp. Si François Baroin a expliqué sur BFMTV qu'il n'avait "pas d'a priori sur Sens commun", et que Jean-Pierre Raffarin a estimé que le mouvement "avait sa place dans la majorité de François Fillon", d'autres ont fait part de leur mécontentement. L'ancien ministre Dominique Bussereau a par exemple écrit sur Twitter : "L'arrivée de Sens commun au sein du parti Les Républicains a été une erreur, sa présence dans un gouvernement serait une faute".



Alain Juppé ne se serait pas montré plus tendre. Selon le Canard enchaîné, le maire de Bordeaux aurait confié à des amis : "Je ne soutiendrai pas un gouvernement dont la ligne serait dictée par Sens commun. C'est simple, je serai dans l'opposition". Interrogé à ce sujet en marge de son déplacement dans les locaux de Deezer, Alain Juppé n'a pas nié, et s'est contenté de répondre : "Si je devais répondre à tous les ragots, on ne serait pas couché".