publié le 20/03/2017 à 11:40

Peu crédibles, irréalisables... Les Français portent un regard très critique sur les propositions économique des candidats à l'élection présidentielle. Un discrédit de la parole publique appuyé par une enquête Opinion Way pour le Printemps de l'Économie, une association qui veut intéresser les jeunes à l'économie, révélée par RTL lundi 20 mars.



Lorsqu'il a été demandé aux Français s'ils trouvaient les candidats ambitieux, qu'ils répondaient à leur préoccupation ou encore s'ils les trouvaient crédibles, à chaque fois, un quart, voire la moitié, des sondés ont considéré qu'aucune de ces qualités ne leur correspondaient. Idem concernant les propositions : les mesures annoncées sont considérées comme des arguments de campagne mais les Français les jugent pour la plupart irréalisables. Seules deux propositions sortent du lot, selon l'analyse de Frédéric Micheau, directeur des études politiques chez Opinion Way : "La première, c'est le plafonnement des hauts salaires et le rétablissement des frontières nationales. En revanche, le revenu universel ou la suppression de 500.000 postes de fonctionnaires paraissent non réalisables et suscitent l'opposition d'une majorité de Français".

Ce scepticisme est flagrant car, toujours selon l'enquête, 46%, soit près de la moitié des Français, considèrent qu'aucun des programmes économiques construit par chacun des candidats n'est crédible.