Pour le sénateur Bruno Gilles, il est impossible de "gagner l'élection présidentielle avec François Fillon"

François Fillon, lors d'un meeting à Caen le 21 octobre 2016

publié le 04/02/2017 à 23:39

La candidature de François Fillon, engluée dans le scandale sur l'emploi présumé fictif de son épouse Penelope Fillon, divise de plus en plus au sein même du parti Les Républicains (LR). Bruno Gilles, sénateur des 4e et 5e arrondissements de Marseille, a exprimé publiquement ses doutes quant aux chances de victoires du député de Paris à l'élection présidentielle.



"On peut garder (...) confiance, soutien et amitié en l'homme, sauf que le mal est fait et que demain, même s'il se justifie de tout, il restera dans la tête des gens le fait qu'il y a eu cette affaire-là, et donc on ne peut plus gagner l'élection présidentielle avec François Fillon", a fait valoir le président des Républicains des Bouches-du-Rhône, samedi 4 février.



Pour le député, il est souhaitable que "certains arrivent à faire comprendre à François Fillon que de lui-même il doit arrêter". Quant au candidat qui doit se substituer à l'ancien Premier ministre, Bruno Gilles n'est pas partisan de "repiocher dans les perdants de la primaire". Et de conclure : "Je pense qu'il faut des hommes neufs".



Un état d'esprit que partagent de nombreux Français. Selon un sondage Odoxa pour FranceInfo, rendu public vendredi 3 février, près de 61% d'entre-eux, soit 6 sur 10, estiment que le François Fillon devrait d'ores et déjà se désister. Parmi les sympathisants de droite, le résultat est plus mitigé. 54% des sondés croient au maintien de François Fillon, tandis que 46% d'entre eux voudraient qu'il renonce à la présidentielle.