Bruno Gilles, sénateur-maire des 4e et 5e arrondissements de Marseille a plaidé pour renoncement du candidat.

Bruno Gilles, sénateur-maire des 4e et 5e arrondissements de Marseille et président des Républicains des Bouches-du-Rhône a appelé ce samedi 4 février sur le plateau de France 3, au retrait de François Fillon. "On peut garder (...) confiance, soutien et amitié en l'homme, sauf que le mal est fait et que demain, même s'il se justifie de tout, il restera dans la tête des gens le fait qu'il y a eu cette affaire-là, et donc on ne peut plus gagner l'élection présidentielle avec François Fillon.



"Il est déjà urgent que certains arrivent à faire comprendre à François Fillon que de lui-même il doit arrêter. Et après, le plan B... il y a d'autres personnalités, moi je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut repiocher dans les perdants de la primaire, je pense qu'il faut des hommes neufs", a-t-il fait valoir.

À écouter également dans ce journal :

- L'assaillant du Louvre est en garde à vue. Des enquêteurs peuvent maintenant interroger l’Égyptien de 29 ans à propos de l'attaque sur des militaires vendredi 3 février au musée du Louvre. Grièvement blessé le suspect reste à l’hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger.



- Aulnay-sous-Bois : le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux souhaite que toute la lumière doit être faite sur ce fait-divers sordide. Quatre policiers doivent être déférés après avoir été placés en garde à vue depuis jeudi soir. Ils sont soupçonnés d'avoir gravement blessé un jeune homme, à l'aide d'une matraque, au moment de son interpellation dans une cité d'Aulnay-sous-Bois.



- Emmanuel Macron a tenu son meeting ce samedi 4 février à Lyon. Il s'est exprimé devant 8.000 personnes et 8.000 autres n'ont pas pu rentrer dans la salle d'après ses propres chiffres. Le candidat d'En marche y voit "une démonstration d'envie".



- Lyon : Marine Le Pen a présenté 144 engagements pour la présidentielle. La patronne du FN trouve son projet "cohérent" avant grand meeting demain, le premier d'une série de 10 avant le premier tour du scrutin.



- États-Unis : les frontières sont rouvertes. Donald Trump est en colère, son décret anti-immigration a été bloqué, il parle d'une décision "ridicule" de la justice américaine. Conséquence : depuis cet après-midi, plusieurs compagnies aériennes comme Air France se remettent à accepter les voyageurs en provenance des 7 pays musulmans interdits d'entrée ces derniers jours.



- Roumanie : des manifestations de grande ampleur ont fait plier le gouvernement qui a renoncé aujourd'hui à assouplir une loi anti-corruption.