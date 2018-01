Le député européen Emmanuel Maurel candidat à la tête du Parti socialiste

publié le 11/01/2018 à 21:12

Après Olivier Faure, Stéphane Le Foll et Luc Carvounas, Emmanuel Maurel est le quatrième socialiste à sortir du bois et officialiser sa prétention au poste de Premier secrétaire du Parti socialiste (PS). Le député européen a fait acte de candidature dans un entretien accordé aux journaux du groupe EBRA, dans leurs éditions du jeudi 11 janvier.



Dans l'entretien, le socialiste ambitionne de rassembler le vieux parti d'Épinay, revendiquant une "synthèse nouvelle". "Ma chance, c'est que je peux travailler avec tout le monde. Il y aura dans ma motion des gens qui ont un parcours très différent du mien et avec qui parfois, je me suis affronté", déclare-t-il.

Pour ce représentant de l'aile gauche du parti, il est nécessaire pour la formation politique de renouer "avec cette culture du compromis. (...) C'est l'idée d'une synthèse nouvelle. On tourne la page, y compris celle du quinquennat Hollande, on en revient aux fondamentaux qu'on n'aurait jamais dû abandonner, on se fixe des objectifs très clairs, à l'élaboration desquels les militants sont étroitement associés".



Un lien avec Jean-Luc Mélenchon

Au congrès de Toulouse, en 2012, Emmanuel Maurel avait porté la motion "Maintenant la gauche" et avait obtenu 13% des suffrages, en défendant des idées républicaines, anti-libérales et écologistes.



Se targuant d'avoir maintenu un lien avec Jean-Luc Mélenchon, le député européen affirme cependant ne pas partager le point de vue du député insoumis, qui privilégie un clivage entre l'oligarchie et le peuple, au lieu d'un clivage gauche-droite pour le socialiste. En 2008, ils avaient tous deux signés la motion "Un monde en avance", menée à l'époque par Benoît Hamon au congrès de Reims.