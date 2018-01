publié le 12/01/2018 à 12:53

Leur absence a été remarquée, pour le troisième anniversaire des attentats contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher, survenus les 7 et 9 janvier 2015. Pourtant, François Hollande et Bernard Cazeneuve n'ont pas boycotté les cérémonies de commémoration, qui se tenaient dimanche 7 janvier, en présence d'Emmanuel et Brigitte Macron.



L'ancien président de la République, en exercice au moment de la tuerie perpétrée par les frères Kouachi, n'était pas invité, révèle Le Parisien, à l'instar de Bernard Cazeneuve, qui occupait le poste de ministre de l'Intérieur au moment des faits. "Il l'a bien relevé... Même s'il n'aurait pas pu venir", confie un proche du prédécesseur d'Emmanuel Macron dans les colonnes du quotidien. "On m'aurait invité, j'y serai allé. On ne m'invite pas, je n'y vais pas. (...) Je ne fais pas de commentaires car cela n'en mérite pas", s'est borné à commenter Bernard Cazeneuve.

Les deux hommes politiques n'étaient pas les seuls de la précédente majorité à ne pas être conviés. Manuel Valls, Premier ministre au moment de l'attentat, s'est rendu aux commémorations en dépit de toute invitation. Si nos confrères du Parisien ont contacté l'Élysée et Matignon, sans parvenir à savoir qui a commis l'oubli, ils soulignent également que ce genre d'événement est traditionnellement supervisé par la présidence de la République.