Harcèlement : Agnès Buzyn victime de "comportements très déplacés"

"La libération de la parole fait prendre conscience qu'une lutte quotidienne se joue dans l'espace public et professionnel". Interrogée par Le journal du dimanche sur l'affaire Weinstein et ses conséquences, la ministre de la Santé s'est placée du côté des femmes qui ont subi ces comportements inappropriés et violents. "J'attends que les hommes se rebellent publiquement, à nos côtés", a-t-elle expliqué.



Dans son milieu professionnel, Agnès Buzyn n'a pas échappé à ce fléau, qui aurait déjà touché 53% des femmes en France, selon un sondage Odoxa-Dentsu. "Comme beaucoup de femmes, j'ai eu affaire à des comportements très déplacés", confie-t-elle. "Des chefs de services qui me disaient : 'Viens t'asseoir sur mes genoux'. Des choses invraisemblables... Qui faisaient rire tout le monde", déplore la ministre, qui poursuit : "Une femme qui réagit face à un propos sexiste n'est jamais prise au sérieux".

Pour remédier à cela et s'inscrire dans une réelle lutte contre les violences sexistes et sexuelles, le gouvernement prépare un projet de loi pour 2018. Porté par la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa et la ministre de la Justice Nicole Belloubet, le texte devrait notamment définir précisément ce que l'on entend par le terme de harcèlement de rue, pour permettre sa verbalisation immédiate.