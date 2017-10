Christine Boutin met fin à sa carrière politique

et AFP

publié le 21/10/2017 à 15:34

"Je suis une femme comblée. Je suis fière de ces 40 années." C'est par ces mots que Christine Boutin a annoncé, ce samedi 21 octobre, qu'elle mettait fin à son mandat de conseillère départementale des Yvelines et, par là-même, à sa carrière politique. L'ex-candidate à la présidentielle en 2002, ancienne ministre du Logement de Nicolas Sarkozy (2007-2009), a pris la parole lors d'une conférence de presse au siège du Parti chrétien démocrate (PCD) à Rambouillet, dont elle reste présidente d'honneur. Âgée de 73 ans, Christine Boutin, pasionaria de la droite conservatrice et catholique, n'a eu de cesse de défrayer la chronique pour certaines déclarations tendancieuses, notamment sur son compte Twitter.



"Je suis heureuse de ne pas avoir renié mes convictions", a ajouté cette catholique pratiquante, en regrettant d'avoir été "ridiculisée, ringardisée". Christine Boutin s'était fait connaître à l'Assemblée en 1998 lors du débat sur le Pacs, dont elle avait incarné l'opposition, parfois Bible à la main. Elle s'était aussi engagée résolument contre le mariage homosexuel. Pour celle qui fut candidate à l'Élysée en 2002, le retrait de la politique active ne signifie "pas la fin de (son) intérêt pour la politique". "Je n'abandonne pas mon rôle d'influence", a-t-elle assuré, foulard bleu noué en turban autour de la tête.

Un appel à voter Marine Le Pen

Christine Boutin a débuté en politique en 1977 comme conseillère municipale et était élue du canton de Rambouillet depuis 1982. Sa remplaçante Clarisse Demont prendra sa place au lendemain du 31 octobre. Députée de 1986 à 2007, Christine Boutin avait pour fief la 10e circonscription des Yvelines, vaste territoire rural et conservateur, qu'elle a ensuite cédé à l'actuel président du PCD Jean-Frédéric Poisson, et qui a été remporté en juin dernier par Aurore Bergé, figure montante de La République en Marche.

Lors de la dernière présidentielle, Christine Boutin avait appelé à voter en faveur de Marine Le Pen contre Emmanuel Macron, s'attirant des demandes de sanctions au sein de LR. "Je ne le regrette pas", a-t-elle assumé ce samedi 21 octobre. "Toute ma vie j'ai combattu le FN" mais, en tant qu'"anti-Macron primaire", "je voulais qu'il fasse le score le plus bas possible". Elle "regrette" en revanche que ses paroles aient "blessé des gens dans le débat sur le mariage homosexuel". Elle avait été condamnée en novembre 2016 pour "provocation publique à la haine ou à la violence", après avoir dit en 2014 que "l'homosexualité est une abomination". Décidée à "nourrir sa foi", Christine Boutin étudie désormais deux jours par semaine la théologie à Paris.