Pierre Joxe dément les accusations d'agression sexuelle d'Ariane Fornia

publié le 20/10/2017 à 21:22

"Ce battage invraisemblable me choque beaucoup et je confirme que les allégations me concernant sont fausses", assure Pierre Joxe, ancien membre du Conseil constitutionnel et ancien ministre de Mitterrand. Il est accusé d'agression sexuelle par l'écrivaine Ariane Fornia lors d'une soirée à l'opéra au printemps 2010.



Pierre Joxe a affirmé vendredi 20 octobre "avoir d'abord pensé à une mauvaise plaisanterie" lorsqu'il a été contacté par des journalistes. "Je m'exprimerai plus longuement à ce sujet et par écrit la semaine prochaine après avoir pris le temps d'analyser les tenants et aboutissants de cette affaire".

Dans un post intitulé "#moiaussi: pour que la honte change de camp" publié jeudi 19 octobre sur son blog, Ariane Fornia raconte plusieurs agressions sexuelles dont elle dit avoir été la victime, à treize ans puis à dix-neuf ans. "La troisième agression, ou comment j'ai été agressée par un ancien ministre, n'est pas la pire, mais celle qui m'a intellectuellement le plus ébranlée".



Ariane Fornia affirme que cette agression a eu lieu l'un des soirs où elle avait coutume d'accompagner à l'opéra son père Éric Besson, alors ministre de l'Immigration de Nicolas Sarkozy, arrivé plus tard. "Il commence à remonter ma jupe. Il glisse sa main à l'intérieur de ma cuisse, remonte vers mon entrejambe. J'enlève sa main plus fermement et je pousse un cri d'indignation étouffé, bouche fermée. Tout le monde me regarde. Il arrête. Dix minutes plus tard, il recommence. Je lui plante mes ongles dans la main. C'est un combat silencieux, grotesque, en plein Opéra Bastille". Son père, Éric Besson a assuré que sa "fille disait vrai". "Et je la soutiens. Mais je ne m'exprimerai plus, sauf devant un juge", a affirmé l'ancien ministre.

Je vais vous suivre. Mais pas d'itw. Désolé. Ma fille dit vrai. Et je la soutiens. Mais je ne m'exprimerai plus , sauf devant un juge. https://t.co/hzh1Y07NXJ — Eric Besson (@EricBessonFr) 20 octobre 2017