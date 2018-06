publié le 18/06/2018 à 09:01

"Nous serons en capacité d'accueillir l'ensemble des bacheliers" dans l'enseignement supérieur. Invitée de RTL lundi 18 juin, Frédérique Vidal assure qu'à ce jour, 638.000 lycéens, c'est-à-dire 80%, ont eu au moins une proposition de filière grâce au nouveau logiciel d'affectation post-bac Parcoursup. "Sur les bacs généraux, ce sont plus de 90% qui ont une proposition ce matin", insiste la ministre de l'Enseignement supérieur.



"On attend encore les résultats d'un certain nombre de concours qui ne sont pas dans Parcoursup", ajoute-t-elle. Selon la ministre ces procédures d'admission, en école de commerce par exemple, représentent 10% des places dans l'enseignement supérieur.

Concernant les lycéens n'ayant reçu que des réponses négatives à leurs vœux, la ministre ne s'étonne pas et balaie la question. "Quand on prend des filières sélectives, on prend le risque d'avoir des non", conclut-elle.