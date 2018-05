Parcoursup : l'inquiétude des élèves après les premiers résultats

publié le 22/05/2018 à 22:39







Parcoursup a dévoilé ce mardi 22 mai aux 810.000 élèves de Terminale et étudiants les réponses aux vœux qu'ils ont formulés sur la nouvelle plateforme d'orientation. Une interminable attente pour les lycéens pour au final beaucoup de déceptions et d'inquiétudes.

D'abord il fallait réussir à se connecter : sous l’afflux des connexions, la plateforme a connu des bugs prévisibles. "La plateforme est en train d'ouvrir et de commencer à envoyer les réponses aux candidats", expliquait peu après 18 heures le ministère de l'Enseignement supérieur, qui a mis en place un site annexe pour simplement consulter ses résultats malgré la saturation des serveurs.

Très vite, une avalanche de messages s'est déclenchée sur Twitter traduisant les angoisses des lycéens et étudiants en réorientation qui ont découvert l’enchaînement des "non" auxquels était accolée cette simple phrase : "la commission d’examen des vœux n’a pas retenu votre dossier".

Je pensais pas être possible de faire pire que APB ... eh bah ils ont réussi, ils l’ont fait ! #parcoursup — Alceapaeonia (@MreSarah) 22 mai 2018

L'Unef et la Fage veulent recenser "l'ensemble des difficultés"

Colin, redoublant en Terminale S à Vanves (Haut-de-Seine), avait formulé 10 vœux : il est refusé pour deux d'entre eux et "en attente pour les autres". "Je ne suis pas très étonné", réagit-il. "Je vais attendre de voir comment la situation évolue, dans quelques jours".

Clément, en Terminale ES en banlieue parisienne, est déçu : il a eu deux réponses positives mais pas sur les vœux auxquels il tient le plus. Sur son choix préféré, une licence de sciences politiques à Paris-1, il est 5.000ème sur la liste d'attente (sur 6.500 candidats). "Je savais que mes chances étaient maigres mais je ne m'attendais pas à être si mal classé".

Les deux principaux syndicats étudiants, la Fage (qui a soutenu la réforme) et l'Unef (qui est contre) ont lancé comme chaque année leur dispositif d'aide aux lycéens : sos-parcoursup.fr pour la Fage et sos-inscription.fr pour l'Unef, qui entend bien ainsi recenser "l'ensemble des difficultés".



Sur RTL, Jean-Michel Blanquer avait a assuré ce mardi 22 mai qu'"à la fin chacun doit avoir une place" et que pour les déçus,"les réponses arriveront au fil des jours".