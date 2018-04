publié le 11/04/2018 à 19:39

Le sourire quitte rarement Valérie Rabault, militante socialiste depuis 2000, aujourd'hui élue présidente des députés PS, réunis sous la bannière Nouvelle Gauche depuis juin dernier. Par 21 voix contre 7, avec deux abstentions, la quadragénaire l'a emporté face à Guillaume Garot et succède ainsi à Olivier Faure, nouveau premier secrétaire du parti. Valérie Rabault est la première femme à la tête des députés socialistes. Sur sept groupes dans l'Assemblée élue en juin, aucun n'était dirigé par une femme.



Élue du Tarn-et-Garonne et ancienne rapporteure générale du Budget, Valérie Rabault n'est pas une socialiste tombée de la dernière pluie. Celle-ci avait fait la campagne municipale de Bertrand Delanoë en 2001, soutenu François Hollande pour la primaire interne au parti en 2011, et été chargée du projet Économie et Finance dans la campagne de Vincent Peillon pour la primaire de 2017.



Félicitations à @Valerie_Rabault. Toute ma confiance pour continuer notre travail collectif ! https://t.co/77WRjYf7da — Guillaume GAROT (@guillaumegarot) 11 avril 2018

Diplômée des Ponts-et-Chaussées spécialisée en génie civil et en économie, Valérie Rabault a été conductrice de travaux dans le BTP avant de devenir, des années après, spécialiste des risques de marché chez BNP Paribas. Elle a intégré la prestigieuse commission des Finances dès son entrée au Palais-Bourbon, où elle a gagné ses galons comme rapporteure générale, première femme à ce poste.

Saluée par la majorité comme par l'opposition

La nouvelle semble réjouir ses confrères. "Impatient d'engager la renaissance à ses côtés", l'a félicitée Olivier Faure via un tweet. Boris Vallaud, l'un des porte-parole du groupe depuis juin 2017, avait retiré sa candidature peu avant le scrutin. Il a adressé un "bravo" à l'élue, "talentueuse, travailleuse, de gauche". L'ancien ministre socialiste Matthias Fekl dépeint une "excellente parlementaire", une "femme de convictions, de terrain et d'une grande intégrité".

Félicitations à @Valerie_Rabault élue présidente des @socialistesAN. Impatient d'engager la #renaissance à ses côtés. C'est par ailleurs la première femme présidente de groupe parlementaire de plein exercice. — Olivier Faure (@faureolivier) 11 avril 2018

L'élue du Tarn-et-Garonne est également appréciée par l'opposition. "C'est compétence et pédagogie plutôt que sectarisme et posture", salue la cheffe de file REM des Finances, Amélie de Montchalin. Valérie Rabault "s'est beaucoup battue sur le chiffrage, l'obtention des données à Bercy, combat que je mène aussi", fait remarquer celle-ci. "Compétente, courageuse, indépendante d'esprit et qui sait travailler en équipe", vante pour sa part Gilles Carrez, ancien président (LR) de la commission des Finances.

Une élection attendue

Nouvelle Gauche ne compte plus que 31 députés (dont trois apparentés), après la Bérézina des législatives de juin 2017. Députée depuis 2012, Valérie Rabault s'était déclarée début avril. Cette représentante de la motion "La Fabrique" au congrès de Poitiers de 2015, ni sur la ligne de l'exécutif ni sur celle des frondeurs, avait indiqué son souhait de revenir à l'appellation "socialiste" pour son groupe.



Son élection était attendue, notamment car le vote de Guillaume Garot en juillet pour la confiance au gouvernement Philippe ne "passait pas" bien, selon un député. Valérie Rabault s'était, elle, abstenue, comme la majorité du groupe. Olivier Faure, que tous les candidats à la tête du groupe avaient soutenu pour conquérir le parti, avait annoncé qu'il laisserait sa place après le congrès d'Aubervilliers, sans donner de consigne de vote pour ce mercredi.