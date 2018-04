publié le 10/04/2018 à 07:36

C'était une première pour un président de la Ve République en exercice. Lundi 9 avril, Emmanuel Macron s'est exprimé face à la Conférence des évêques de France. Parmi ses propos, le chef de l'État a notamment estimé que le lien entre l'Église et l'État s'était "abîmé" qu'il incombait de le "réparer". Une sortie qui a provoqué l'ire de ses adversaires politiques, et a fédéré plusieurs personnalités de gauche contre lui.



Outre Jean-Luc Mélenchon, qui l'a qualifié de "chanoine Macron" et Benoît Hamon, le nouveau premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, est monté au créneau. "Quel lien restaurer avec l'État ? En République laïque, aucune foi ne saurait s'imposer à la loi. Toute la loi de 1905. Rien que la loi", s'était déjà offusqué le socialiste sur Twitter.

Au micro de RTL, le nouvel homme fort de Solférino a enfoncé le clou. "Je n'en reviens pas qu'un président de la République, dans une République laïque, puisse expliquer qu'il faut restaurer un lien qui précisément a été coupé entre les Églises et l'État en 1905. (...) Bien sûr, nous avons la volonté de garantir à chacun d'exprimer sa foi, mais il ne saurait être question d'un lien à restaurer entre les Églises et l'État".

Mais de quoi nous parle-t-on? L’église catholique n’a jamais été bannie du débat public. Quel lien restaurer avec l’Etat? En République laïque aucune foi ne saurait s’imposer à la loi. Toute la loi de 1905. Rien que la loi. #MacronBernardins https://t.co/righwppgfp — Olivier Faure (@faureolivier) 9 avril 2018