"Nous n'avons pas besoin de professionnels de la politique", dit un député REM

publié le 15/06/2017 à 13:51

Sylvain Maillard, député de la République en Marche (REM) à Paris, a été élu dès le premier tour des élections législatives dimanche 11 juin. Ce dirigeant d'une entreprise de distribution de composants électroniques est issu de la société civile, comme de nombreux autres candidats du mouvement présidentiel. Le manque d'expérience politique, raillé par leurs adversaires, n'est pas un handicap pour lui, au contraire. "Nous en sommes ravis, on est là pour ça, on est là pour changer le logiciel de la politique. Emmanuel Macron l'a théorisé dans son livre Révolution. Nous n'avons pas besoin de professionnels de la politique, l'Assemblée a besoin d'expertise", explique Sylvain Maillard, invité de RTL.



Le nouveau député de Paris ne souhaite pas abandonner son entreprise le temps de son mandat. "Je vais voir si c'est possible de le faire. L'idée, c'est de travailler deux demi-journées par semaine. Et je serai député sept jours sur sept. Un mandat, c'est une activité qui prend un temps infini. Mais il est important de garder les pieds sur terre, de faire ses fiches de paie, de se faire engueuler par les clients", estime Sylvain Maillard.

Élu pour cinq ans, il ne fait pas d'une carrière politique une priorité. "J'ai eu une vie d'entrepreneur avant, j'ai maintenant une vie de député et j'aurai une nouvelle vie d'entrepreneur après. Je ne veux pas faire carrière. Je suis là pour faire, je ne vais pas mettre mon énergie pour durer", assure Sylvain Maillard.